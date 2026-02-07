Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finale kvalifikacija za turnir u Roterdamu, pošto je u polufinalu pobedio 137. igrača sveta Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije posle dva seta, 6:3, 6:4.

On je u oba seta napravio po brejk i posle prve meč lopte plasirao se u finale.

Međedović će u finalu kvalifikacija igrati protiv 219. tenisera sveta Luke Pavlovića iz Francuske.

(Beta)

Ne propustiteTenisOVO NE VALJA, SRBIJA NA IVICI PONORA! Ognjen Milić izgubio od Tabila, Čile ima 2 meč lopte u Dejvis kupu! Sada nam je potrebno čudo...
MILIC OGNJEN_08.JPG
TenisDRAMA! LAJOVIĆ UDARIO U STAKLENA VRATA, PREBACILI GA ODMAH U BOLNICU... TSS se oglasio i otkrio šta se dešava sa srpskim teniserom - vesti nisu baš najbolje!
TenisNAZVALA GA I REKLA - OVO JE KRAJ! Ana Ivanović je bila velika ljubav košarkaša kojem je život visio o koncu - sreću je pronašao kraj misice
Ana Ivanović.jpg
TenisČUVENI SRBIN PROŠAO KROZ PAKAO U ČILEU! Hitno završio u bolnici - doživeo kontuziju glave, posekotinu usne... Razlog je neverovatan!
aaaa.jpg

Beba plače na Australijan openu Izvor: TikTok/eurosportnl