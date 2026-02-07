Međedović, 80. teniser sveta, pobedio je posle 65 minuta.
Tenis
BRAVO HAMADE: Međedović u finalu kvalifikacija za turnir u Roterdamu
Slušaj vest
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finale kvalifikacija za turnir u Roterdamu, pošto je u polufinalu pobedio 137. igrača sveta Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije posle dva seta, 6:3, 6:4.
On je u oba seta napravio po brejk i posle prve meč lopte plasirao se u finale.
Međedović će u finalu kvalifikacija igrati protiv 219. tenisera sveta Luke Pavlovića iz Francuske.
(Beta)
Reaguj
Komentariši