Slušaj vest

Boulter, 120. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i osvojila četvrtu WTA titulu u karijeri.

Ona je šest puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk. Britanka će se od ponedeljka vratiti među 100 najboljih teniserki sveta.

Pre titule u Ostravi, osvojila je dva trofeja u Notingemu 2023. i 2024. i titulu u San Dijegu pre dve godine.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviDOMINACIJA U VEČITOM DERBIJU! Partizan razmontirao Crvenu zvezdu!
RK Partizan
Ostali sportoviNAJVEĆA BRUKA OI U JUGOSLAVIJI: Svetska legenda opljačkana u Sarajevu za čak 5,4 miliona
Kirk Daglas ZOI Sarajevo 1984 Zimske olimpijske igre
Ostali sportoviBRZO KLIZANJE: Frančeska Lolobriđida zlatna na 3.000 metara na ZOI
Frančeska Lolobriđida
Ostali sportoviPREMINUO LEGENDARNI SRPSKI TRENER! Ostavio je neizbrisiv trag u našem sportu!
odbojka.jpg

Fudbalska akademija u Venecueli Puerto Kabeljo Izvor: Kurir sport