Britanska teniserka Keti Boulter osvojila je titulu na turniru u Ostravi, pošto je u finalu pobedila 124. teniserku sveta Tamaru Korpač iz Nemačke posle tri seta, 5:7, 6:2, 6:2.
BRITANKA PODIGLA TROFEJ: Boulter osvojila titulu na turniru u Ostravi
Boulter, 120. teniserka sveta, pobedila je posle dva sata i osvojila četvrtu WTA titulu u karijeri.
Ona je šest puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk. Britanka će se od ponedeljka vratiti među 100 najboljih teniserki sveta.
Pre titule u Ostravi, osvojila je dva trofeja u Notingemu 2023. i 2024. i titulu u San Dijegu pre dve godine.
(Beta)
