Talas nostalgije zahvatio je i brojne poznate ličnosti širom sveta, a trendu su se pridružili i Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger.

Na prvi pogled ništa neobično.

I Ana i Bastijan podelili su uspomene stare deset godina. Međutim, upravo tu detalj koji su mnogi primetili dobija na značaju.

Oboje su objavili niz fotografija iz 2016. godine, ali nijedna od tih fotografija nema veze sa događajem koji je te godine obeležio njihove živote - njihovim venčanjem u Veneciji.

Godina u kojoj su izgovorili sudbonosno "da", godina koja je tada predstavljala početak njihove zajedničke priče, danas je na njihovim profilima predstavljena kroz potpuno drugačije uspomene. Bez traga od bele haljine. Bez kadrova sa venčanja. Kao da se nikada nije ni dogodilo.

Mnogi pratioci primetili su isti detalj, trend koji je kod mnogih probudio nostalgiju, kod Ane i Bastijana otvorio je jedno drugo pitanje, da li su uspomene iz 2016. danas nešto što oboje svesno biraju da zaobiđu.

