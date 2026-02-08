Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u glavni žreb turnira u Roterdamu, pošto je danas u finalu kvalifikacija poražen posle tri seta od Francuza Luke Pavlovića 6(5):7, 6:3, 6(8):7(10).

Međedović, 80. teniser sveta, poražen je od 219. igrača na ATP listi posle dva sata i 32 minuta.

Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor

Međedović je četiri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio tri brejka.

