MEĐEDOVIĆ BEZ GLAVNOG ŽREBA U ROTERDAMU: Hamad poražen od 219. igrača na ATP listi
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u glavni žreb turnira u Roterdamu, pošto je danas u finalu kvalifikacija poražen posle tri seta od Francuza Luke Pavlovića 6(5):7, 6:3, 6(8):7(10).
Međedović, 80. teniser sveta, poražen je od 219. igrača na ATP listi posle dva sata i 32 minuta.
Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia
Međedović je četiri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio tri brejka.
