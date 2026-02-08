Slušaj vest

Novak Đoković trenutno uživa u Milanu gde uživo prati program na Zimskim olimpijskim igrama.

Đokovića su u nedelju kamere snimile u dvorani, kako prati takmičenje u umetničkom klizanju.

Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Uz Novaka u Italiji su Jelena i njegova deca.

