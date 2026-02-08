Novak Đoković gleda uživo Zimske olimpijske igre.
ISPLIVAO SNIMAK IZ MILANA! Pogledajte Novaka Đokovića kako se provodi! (VIDEO)
Novak Đoković trenutno uživa u Milanu gde uživo prati program na Zimskim olimpijskim igrama.
Đokovića su u nedelju kamere snimile u dvorani, kako prati takmičenje u umetničkom klizanju.
Uz Novaka u Italiji su Jelena i njegova deca.
