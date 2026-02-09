Slušaj vest

Danilović je 87. teniserka sveta sa 811 bodova.

Iz prvih 10 pozicija na WTA listi ispala je Švajcarkinja Belinda Benčič, koja je pala sa devetog na 11. mesto. Ukrajinka Elina Svitolina je popravila svoj plasman za jednu poziciju i sad je deveta teniserka sveta, dok se Ruskinja Ekaterina Aleksandrova popela sa 11. na 10. mesto.

Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.990 bodova, ispred drugoplasirane Ige Švjontek iz Poljske sa 7.978 bodova i trećeplasirane Elene Ribakine iz Kazahstana sa 7.523 boda.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pala sa 138. na 139. mesto, Teodora Kostović je pokvarila plasman za tri pozicije i sad zauzima 174. mesto, dok je Mia Ristić napredovala za jedno mesto i postala 270. igračica sveta.

WTA lista:

Arina Sabalenka (Belorusija) 10.990 Iga Švjontek (Poljska) 7.978 Elena Ribakina (Kazahstan) 7.523 Amanda Anisimova (SAD) 6.680 Koko Gof (SAD) 6.423 Džesika Pegula (SAD) 6.103 Mira Andrejeva (Rusija) 4.731 Džasmin Paolini (Italija) 4.267 Elina Svitolina (Ukrajina) 3.205 Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.200

.....

87. Olga Danilović (Srbija) 811

Bonus video: