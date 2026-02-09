SKOK OLGE DANILOVIĆA! Srpska teniserka napredovala na WTA listi
Danilović je 87. teniserka sveta sa 811 bodova.
Iz prvih 10 pozicija na WTA listi ispala je Švajcarkinja Belinda Benčič, koja je pala sa devetog na 11. mesto. Ukrajinka Elina Svitolina je popravila svoj plasman za jednu poziciju i sad je deveta teniserka sveta, dok se Ruskinja Ekaterina Aleksandrova popela sa 11. na 10. mesto.
Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.990 bodova, ispred drugoplasirane Ige Švjontek iz Poljske sa 7.978 bodova i trećeplasirane Elene Ribakine iz Kazahstana sa 7.523 boda.
Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pala sa 138. na 139. mesto, Teodora Kostović je pokvarila plasman za tri pozicije i sad zauzima 174. mesto, dok je Mia Ristić napredovala za jedno mesto i postala 270. igračica sveta.
WTA lista:
- Arina Sabalenka (Belorusija) 10.990
- Iga Švjontek (Poljska) 7.978
- Elena Ribakina (Kazahstan) 7.523
- Amanda Anisimova (SAD) 6.680
- Koko Gof (SAD) 6.423
- Džesika Pegula (SAD) 6.103
- Mira Andrejeva (Rusija) 4.731
- Džasmin Paolini (Italija) 4.267
- Elina Svitolina (Ukrajina) 3.205
- Ekaterina Aleksandrova (Rusija) 3.200
.....
87. Olga Danilović (Srbija) 811
