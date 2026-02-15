Slušaj vest

U poslednjim godinama Novak Đoković se jasno profiliše ne samo kao jedan od najvećih tenisera svih vremena, već i kao izuzetan sportski gospodin prema igračima mlađe generacije.

Bez obzira na to da li pobeđuje ili gubi, Novak dosledno pokazuje poštovanje, podršku i razumevanje prema mladim rivalima, šaljući poruku da vrhunski sport ne mora da isključuje ljudskost.

To se vidi uvek kada mu je na crti neko deceniju ili više mlađi. I u porazima, Đoković iskreno čestita, govori afirmativno o potencijalu rivala i javno naglašava da je pred njim vreme razvoja i uspona. Takav pristup ne deluje kao taktika, već kao iskrena empatija nekoga ko je već prošao isti put.

Razlog za ovakvo ponašanje leži upravo u Novakovom iskustvu iz mladosti. Kada je on bio nova snaga na Turu, odnos starijih zvezda prema njemu često je bio rezervisan, hladan i distanciran. Rodžer Federer, iako neosporno teniska legenda, u tim trenucima nije pokazivao istu vrstu otvorene podrške prema mladom Đokoviću kakvu Novak danas pruža novim generacijama.

Razlog je sada (a, mnogima i tada) bio kristalno jasan - ljubomora i činjenica da se "videlo" da će Novak postati najveći svih vremena.

Iz tog iskustva Novak je izvukao važnu lekciju: poštovanje prema mladima ne umanjuje autoritet velikana, naprotiv, dodatno ga učvršćuje. Umesto da ponovi model distance, on je svesno izabrao drugačiji put i postao figura koja gradi, a ne zatvara vrata.

Zato se danas može reći da Đoković prema celoj novoj generaciji nastupa "top", kao rival na terenu, ali i kao uzor van njega. Time ne samo da pravi razliku u odnosu na ponašanje koje je on sam nekada doživljavao, već postavlja standard sportske kulture kakav bi vrhunski tenis trebalo da neguje u budućnosti.