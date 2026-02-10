Slušaj vest

Američka teniserka Serena Vilijams napravila je novi korak ka mogućem povratku profesionalnom tenisu, pošto ju je Međunarodna agencija za integritet u tenisu (ITIA) danas uvrstila na spisak igračica koje od 22. februara imaju pravo da se vrate takmičenjima.

To dolazi šest meseci nakon što se 23-struka grend slem šampionka u singlu ponovo prijavila u antidoping sistem ITIA. Vilijams, koja ima 44 godine, pojavila se na zvaničnoj stranici ITIA.

1/10 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: PrintscreenInstargam/serenawilliams

I dalje, međutim, nije poznato da li će se, kada i gde Serena Vilijams zaista vratiti na teren.

Kada je prošle godine otkriveno da se prijavila u antidoping sistem, Vilijams je na društvenim mrežama poručila da ne planira povratak, naglasivši da se radi o pogrešnim tumačenjima. Njeni zastupnici, kao ni predstavnici WTA tura, nisu se oglasili povodom najnovijih informacija.

Američki teniski savez je ranije saopštio da bi eventualni povratak Serene Vilijams bio dočekan sa oduševljenjem, uz poruku da bi se radilo o povratku jedne od najvećih šampionki u istoriji ovog sporta.

Vilijams nije igrala profesionalni meč još od Ju Es opena 2022. godine, kada se oprostila od publike, ističući da se ne povlači već "evoluira" van tenisa.

Prema pravilima, sportisti koji se vraćaju u takmičarski sistem moraju šest meseci da budu dostupni za antidoping kontrole pre nego što im se dozvoli povratak na turnire.

Njena starija sestra Venus Vilijams vratila se prošlog leta takmičenjima sa 45 godina, postavši najstarija teniserka koja je nastupila u singlu na Ju Es openu još od 1981. godine. Venus je tada izjavila da bi volela da joj se Serena ponovo pridruži na turneji, podsetivši da su zajedno osvojile 14 grend slem titula u dublu.

"Stalno govorim svom timu da bi sve bilo savršeno kada bi i ona bila tu. Uvek smo sve radile zajedno, zato mi nedostaje", rekla je Venus tom prilikom.