Vrhunski sport ne stvara velika prijateljstva, ali postoje pravila i izuzeci. Posebno kada se radi o Novaku Đokoviću.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković jedan je od retkih tenisera o kojem većina kolega ima pozitivno mišljenje, a to se posebno odnosi na mlađu gardu, pre svih na Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Trudio se da bude dobar sa svima - Novak Đoković

Korektan sa svima

Novak Đoković je u korektnim odnosima sa gotovo svim teniserima, na prste jedne ruke mogu se nabrojati oni sa kojima nije dobar. I tu nije do njega, već do onih drugih koje tresu kompleksi. Kakav je Novak Đoković kad ga upoznaš, najbolje je video Nik Kirjos, koji se godinama trudio da omalovažava Srbina. A, onda kada ga je upoznao, desilo se čudo i postali su prijatelji.

Međutim, Novak Đoković tokom teniske karijere stekao je iskrenog prijatelja sa kojim će moći da se druži i kada reši da ode u penziju. O kome je reč? Ne, nije to Endi Mari, ni Fernando Verdasko, ni Aleksandar Zverev... To je Huan Martin del Potro.

Veliki ljudi - Novak Đoković i Huan Martin del Potro

Znaju se dve decenije

Njih dvojica se znaju od 2007. godine, kada su na US openu odigrali prvi meč koji je dobio Novak Đoković. Ukupno su 20 puta igrali jedan protiv drugog, a skor je ubedljivo na strani Srbina - 16:4. Međutim, Novak Đoković doživeo je dva veoma bolna poraza od Argentinca i to oba na turnirima na olimpijskim igrama.

Prvo je Huan Martin del Potro iznenadio Novaka Đokovića u Londonu 2012. u borbi za olimpijsku bronzu, kada ga je dobio sa 6:4, 7:5. I četiri godine kasnije, Argentinac je bio koban po Srbina, u Riju, kada ga je u prvom kolu pobedio sa 7:6, 7:6, posle ogromne borbe. Tada je Novak Đoković napustio teren sa suzama u očima. A, Del Potro je stigao do finala i poklekao u meču protiv Endija Marija.

Patnje Argentinca

Međusobni mečevi između Novaka i Huana donosili su i uzajamno poverenje, jer su njih dvojica usled velikog rivalstva razvili i iskreno prijateljstvo. I što je važno istaći, obojici je fer-plej uvek bio na prvom mestu. Posebno, kada je Argentinac počeo da ulazi u serije povreda, koje su ga na kraju naterale da prekine karijeru. Iako je trebalo da uđe u krug sa Đokovićem, Nadalom i Federerom, nije mu se dalo. Njegov život je postao borba, jer više nije mogao da igra tenis, da trči, da šutne loptu nogom, jer mnogo voli fudbal... Čak mu je i spavanje bilo onemogućeno, jer bi i tada osećao bol. Svaki dan počinje sa šest do osam tableta.

I danas, Del Potro se suočava sa velikim patnjama, kad je jednom priznao, voleo bi da može da provede dva, ili tri sata na terenu bez bola. Počelo je sa teškom povredom ručnog zgloba, a onda je stradalo koleno na kojem je imao čak osam hirurških intervencija.

- Od prve operacije nikada više nisam mogao da se popnem uz stepenice bez bola - sa bolom na licu u jednom videu priznao je Del Potro, koji je profesionalnu karijeru završio 2022.

Decenijama gradili prijateljstvo - Đoković i Del Potro

Spektakl u Buenos Ajresu 2024.

Iskreno i veliko prijateljstvo Novak Đoković i Huan Manuel del Potro krunisali su 1. decembra 2024. u Buenos Ajresu, u Argentini, na stadionu "Parke Roka" pred oko 15.000 gledalaca, kada su odigrali egzibicioni meč. Bio je deo događaja nazvanog “The Last Challenge”, tačno iz razloga što je trebalo da predstavlja oproštajni meč za legendarnog Argentinca koji se godinama mučio sa povredama.

Pošto se radilo o meču egzibicionog karaktera, rezultat nije zvaničan, ali je Del Potro slavio rezultatom 6:4, 7:5, čime je Novak još jednom potvrdio veličinu. Iako je to bio šou, igra je bila ozbiljna i viđene su snažne teniske razmene i izvanredni udarci sa obe strane, uz podršku publike.

Na Olimpijskim igrama u Riju - Del Potro i Đoković

Sportska veličina i prijateljstvo

Meč je bio izuzetno emotivan. Del Potro je plakao na terenu dok je primao ovacije svojih navijača i dok su se dvojica rivala, ali i dugogodišnjih prijatelja grlili na mreži nakon završnog poena. Đoković je pokazao veliko poštovanje i podršku Del Potru, često dajući mu priliku da osvoji poene i omogućivši Argentincu da dominira u nekim trenucima, što se tumačilo kao gest sportske veličine i prijateljstva.

Sam Del Potro je pre meča rekao da želi da njegova poslednja fotografija kao teniskog profesionalca bude sa rek­etom u ruci i Đokovićem pored sebe. Ovaj egzibicioni meč nije imao uticaj na ATP rang listu, ili rezultate u profesionalnom smislu, bio je simboličan oproštaj velikog šampiona koji je zbog hroničnih povreda morao ranije da napusti teniski tur.