Srpski as bio je "laki luzer".
Tenis
KAD TE SREĆA POGLEDA: Hamad Međedović u glavnom žrebu Roterdama
Slušaj vest
Srpski teniser Hamad Međedović igraće u glavnom žrebu ATP turnira u Roterdamu kao "laki luzer", saopštili su organizatori takmičenja.
Međedović je pre dva dana u finalu kvalifikacija poražen od Luke Pavlovića iz Francuske 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (10:8).
Međutim, srpski teniser je u glavni žreb turnira u Roterdamu stigao kao zamena za Mađara Fabijana Marožana, koji se povukao zbog povrede.
Međedović će večeras u prvom kolu turnira u Holandiji igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa.
ATP turnir u Roterdamu se igra za nagradni fond od 2.462.660 evra.
Reaguj
Komentariši