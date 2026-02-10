Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović igraće u glavnom žrebu ATP turnira u Roterdamu kao "laki luzer", saopštili su organizatori takmičenja.

Međedović je pre dva dana u finalu kvalifikacija poražen od Luke Pavlovića iz Francuske 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (10:8).

Međutim, srpski teniser je u glavni žreb turnira u Roterdamu stigao kao zamena za Mađara Fabijana Marožana, koji se povukao zbog povrede.

Međedović će večeras u prvom kolu turnira u Holandiji igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa.

ATP turnir u Roterdamu se igra za nagradni fond od 2.462.660 evra.

