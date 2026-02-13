Slušaj vest

Arini Sabalenki teško je pao poraz u finalu Australijen opena od Jelene Ribakine.

Međutim, čini se da je Beloruskinja izašla iz krize, makar po onome što je pokazala na društvenim mrežama.

Arina Sabalenka uživa u Dubaiju Foto: Printskrin/Instagram

Odmara u Dubaiju

Arina Sabalenka otišla je u Dubai, gde uživa u suncu, šopingu, dobroj hrani, ali i sjajnim plažama. Toliko dobrim da je s ponosom i osmehom u bikiniju pokazala atribute svojim fanovima.

Arina Sabalenka i dalje drži titulu najbolje teniserke na svetu, međutim Melburn joj nije ostao u lepim sećanjima. Po drugi put zaredom izgubila je finale. Ove godine od nje je bila bolja Ruskinja sa pasošem Kazahstana Jelena Ribakina, dok je prošle izgubila od Amerikanke Medison Kiz.

Polovična u Melburnu

Međutim, Arina Sabalenka slavila je u Melburnu 2024. i 2023. godine, kada je bila bolja od Kineskinje Dženg Kvinven, kao i Jelenu Ribakinu. U kolekciji ima i još dva grendslema sa US opena, 2024. i 2025.

Poslednjim fotografijama iz Dubaija Arina Sabalenka pokazala je da se u bikiniju oseća dobro, te da je to deo njenog javnog identiteta. Beloruskinja je vrhunski atleta, godinama radi brutalno naporne treninge i očigledno je ponosna na svoje telo. Fotografije u bikiniju su joj način da pokaže snagu, formu i samopouzdanje, a ne samo „glamur“.

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka Foto: PrintscreenInstagram, Screenshot, Printscreen / Instagram / arynasabalenka

Glasna i opuštena

Arina Sabalenka često pokazuje da nema konflikta između snage i ženstvenosti. Možeš biti agresivna, glasna, emotivna na terenu i opuštena, lepa i razigrana na plaži. Takav sadržaj dobija pažnju, interakcije i pozitivne reakcije. To ne umanjuje njen tenis — samo širi njen uticaj van sportskih krugova.

Ona nikad nije sugerisala da to radi „da bi provocirala“ ili zbog tenisa kao marketinga. Deluje prilično jednostavno — uživa u životu i ne vidi razlog da to krije.