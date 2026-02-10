Zbog Novaka Đokovića je spremna da uradi i ovo!
ludilo
AUUU! OPAKA ŠEJLA ODLEPILA ZA NOVAKOM! Spremna je na sve - šta će reći Jelena Đokovića, a tek njen muž? (VIDEO+FOTO)
Slušaj vest
Šejla Đakovac, naše gore list - supruga poznatog strongmena Larija Vilsa, veliki je fan Novaka Đokovića!
Ona je u razgovoru sa svojim suprugom rekla da je Nole broj jedan svih vremena!
Šejla Đakovac Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Instagram/sejladjakovac
Vidi galeriju
- Naravno! On je moj GOAT. Volim Noleta! – izjavila je ona uz osmeh, koristeći popularnu englesku skraćenicu GOAT (Greatest Of All Time) da opiše kako gleda na Đokovića kao na jednog od najboljih sportista svih vremena - kaže Šejla.
Šejla trenutno nema nijednu tetovažu, a ukoliko se odluči na takav korak, rešena je da uradi lik Novaka:
- Ako bih se ikada tetovirala, htela bih da to bude Novak Đoković preko celih mojih leđa - poručila je bez ustručavanja.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši