Šejla Đakovac, naše gore list - supruga poznatog strongmena Larija Vilsa, veliki je fan Novaka Đokovića!

Ona je u razgovoru sa svojim suprugom rekla da je Nole broj jedan svih vremena!

Šejla Đakovac

- Naravno! On je moj GOAT. Volim Noleta! – izjavila je ona uz osmeh, koristeći popularnu englesku skraćenicu GOAT (Greatest Of All Time) da opiše kako gleda na Đokovića kao na jednog od najboljih sportista svih vremena - kaže Šejla.

Šejla trenutno nema nijednu tetovažu, a ukoliko se odluči na takav korak, rešena je da uradi lik Novaka:

- Ako bih se ikada tetovirala, htela bih da to bude Novak Đoković preko celih mojih leđa - poručila je bez ustručavanja.

