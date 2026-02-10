OVAKO SADA IZGLEDA MONIKA SELEŠ: Slavna teniserka posle dugo vremena objavila fotografiju! Bori se sa retkom bolešću
Teniska legenda Monika Seleš posle duže vremena objavila je na društvenim mrežama svoju fotografiju.
Osvajačica devet grend slem titula otkrila je prošle godine da joj dijagnostifikovana retka bolest - mijastenija gravis, odnosno neuromuskularna autoimuna bolest koja uzrokuje slabost u voljnim mišićima.
Uprkos svemu, 52-godišnja rođena Novosađanka, koja je tokom karijere prošla mnogo toga, pa i napad nožem od strane psihopate navijača, ostaje pozitivna i radi na tome da održi svoje telo zdravim.
Seleš je objavila fotografiju iz teretane i podsetila da se zavetovala da će održavati zdrav način života.
"Malo kasnim sa svojom novogodišnjom odlukom, ali podsećam sebe da budem ljubazna i da prihvatim ideju da je bolje početi kasno nego nikako", napisala.
U izuzetno bogatoj karijeri popularna Mala Mo osvojila je čak 53 titule i zaradila oko 16 miliona dolara.
Devet puta je podizala trofej namenjen Gren slem šampionu. Osvojila je četiri puta Australijan open, tri puta Rolan Garos i dva puta Ju-Es open.
Imala je samo 16 godina kada je podigla trofej na Rolan Garosu, tako je postala najmlađa osvajačica Gren slema u Parizu. Te 1991. godine postala je i najbolja teniserka na planeti. Svet je bio pod njenim nogama...
Međutim, jedan monstruozni napad u potpunosti je promenio njen život i karijeru. Najmlađa šampionka u istoriji tenisa umalo je izgubila život kada kada ju je 1993. godine u Hamburgu nožem u leđa dva puta ubo pomahnitali obožavalac njene konkurentkinje Štefi Graf.