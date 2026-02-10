Slušaj vest

Teniska legenda Monika Seleš posle duže vremena objavila je na društvenim mrežama svoju fotografiju.

Osvajačica devet grend slem titula otkrila je prošle godine da joj dijagnostifikovana retka bolest - mijastenija gravis, odnosno neuromuskularna autoimuna bolest koja uzrokuje slabost u voljnim mišićima.

Uprkos svemu, 52-godišnja rođena Novosađanka, koja je tokom karijere prošla mnogo toga, pa i napad nožem od strane psihopate navijača, ostaje pozitivna i radi na tome da održi svoje telo zdravim.

Seleš je objavila fotografiju iz teretane i podsetila da se zavetovala da će održavati zdrav način života.

"Malo kasnim sa svojom novogodišnjom odlukom, ali podsećam sebe da budem ljubazna i da prihvatim ideju da je bolje početi kasno nego nikako", napisala.

U izuzetno bogatoj karijeri popularna Mala Mo osvojila je čak 53 titule i zaradila oko 16 miliona dolara.

Devet puta je podizala trofej namenjen Gren slem šampionu. Osvojila je četiri puta Australijan open, tri puta Rolan Garos i dva puta Ju-Es open.

Imala je samo 16 godina kada je podigla trofej na Rolan Garosu, tako je postala najmlađa osvajačica Gren slema u Parizu. Te 1991. godine postala je i najbolja teniserka na planeti. Svet je bio pod njenim nogama...

Međutim, jedan monstruozni napad u potpunosti je promenio njen život i karijeru. Najmlađa šampionka u istoriji tenisa umalo je izgubila život kada kada ju je 1993. godine u Hamburgu nožem u leđa dva puta ubo pomahnitali obožavalac njene konkurentkinje Štefi Graf.