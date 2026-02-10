Loše je počela sezona za srpskog igrača koji je samo u Hong Kongu prošao prva dva kola, zatim na Australijan openu ispao u prvom kolu od Stena Vavrinke, sada možda i neočekivano od Argentinca.

Meč je loše počeo po srpskog igrača. Đere je pretrpeo brejk odmah na startu i posle je bilo teško da se vrati u borbu. Buručaga je napravio još jedan brejk do kraja prvog seta i vrlo lako došao do vođstva od 1:0.