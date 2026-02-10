Slušaj vest

Laslo Đere doživeo je novi poraz, ovog puta od Romana Andresa Buručage rezultatom 0:2 (2:6, 4:6).

Loše je počela sezona za srpskog igrača koji je samo u Hong Kongu prošao prva dva kola, zatim na Australijan openu ispao u prvom kolu od Stena Vavrinke, sada možda i neočekivano od Argentinca.

Vavrinka savladao Srbina na startu Australijan opena. Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meč je loše počeo po srpskog igrača. Đere je pretrpeo brejk odmah na startu i posle je bilo teško da se vrati u borbu. Buručaga je napravio još jedan brejk do kraja prvog seta i vrlo lako došao do vođstva od 1:0.

Ovim porazom Đere će ispasti iz TOP 100 na svetu, pada za čak 22 pozicije i kako sada stvari stoje, biće 113. igrač planete.

