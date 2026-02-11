Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković odlučio je da propusti turnir u Dohi i neće nastupiti na tom takmičenju, saopštili su organizatori.

Novak je trebalo da se pojavi u Kataru 16. februara, kada turnir zvanično počinje, ali je odlučio da preskoči turnir zbog jakog umora.

- Kataru ćeš nedostajati. Želimo ti brz oporavak - poručili su organizatori takmičenja.

Podsetimo, Đoković je poslednji put igrao u finalu Australijan opena, gde je poražen od Karlosa Alkarasa. Očekivalo se da će se naredne nedelje pojaviti u Dohi, gde će turnir okupiti vrh svetskog tenisa – od Alkarasa i Sinera, preko Medvedeva i Cicipasa, do Ože-Aljasima i Bublika.

Novak je pre godinu i po dana potpisao ugovor sa tamošnjim „Katar Ervejzom“ i često je bio prisutan na događajima u Dohi, uključujući i trku Formule 1, pa je i iz te perspektive iznenađenje što ga neće biti na turniru.

Doha je turnir iz kategorije 500, koji se održava od 16. do 21. februara, a prošlogodišnji šampion, Andrej Rubljov, brani titulu.