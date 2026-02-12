Slušaj vest

Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv Litvanije u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa, odlučeno je žrebom, a mečevi su na programu od 18. do 20. septembra 2026. godine, preneo je danas Teniski savez Srbije.

Srbija će biti domaćin i važi za favorita na papiru, ali selektor Viktor Troicki ističe da je neophodno nastupiti u najjačem sastavu kako bi se obezbedio plasman u kvalifikacije za F8 Dejvis kupa 2027.

"Izvukli smo dobar žreb. Litvanija kod kuće, protivnik protiv koga smo definitivno favoriti. Imaju dva mlada, veoma perspektivna igrača od 21 godine koji se probijaju i već su solidni teniseri, ali nisu u rangu naših najboljih. Moramo da igramo u najjačem sastavu, da se svi odazovu i budu fizički spremni. Bilo bi lepo da se kompletni vratimo u Svetsku grupu i da sledeće godine, korak po korak, idemo ka višim ciljevima", rekao je Troicki.

Litvanija je plasman u Svetsku grupu 1 obezbedila pobedom nad Izraelom u gostima (3:1). Selektor Laurinas Grigelis tada je računao na najbolje rangirane igrače – Viliusa Gaubasa (21, 127. na ATP listi) i Edasa Butvilasa (21, 250), koji su nastupali i u singlu i u dublu. U sastavu su bili i Pijevus Vaitiekunas (22, 1483) i Dovas Dersonas (18, bez plasmana), dok bi potencijalno pojačanje mogao da bude Matas Vasiliauskas (23, 1289).

Srbija je na žrebu bila među nosiocima, zajedno sa Australijom, Argentinom, Holandijom, Mađarskom, Brazilom, Finskom, Danskom, Slovačkom, Japanom, Norveškom, Švedskom i Peruom.

Parovi Svetske grupe 1 su: Srbija – Litvanija, Australija – Poljska, Argentina – Turska, Holandija – Kolumbija, Luksemburg – Mađarska, Brazil – Švajcarska, Finska – Monako, Danska – Bugarska, Slovačka – Grčka, Novi Zeland – Japan, Norveška – Kina, Kineski Tajpeh – Švedska i Peru – Paragvaj.

