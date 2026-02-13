Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Dalasu,
DALAS
VELIKA POBEDA SRPSKOG TENISERA! Kecmanović izbacio domaćina, 24. na svetu!
Kecmanović je prošle noći pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 5:7, 6:4, 6:4.
Meč Kecmanovića i Pola, 66. i 24. tenisera sveta, trajao je dva sata i tri minuta.
Miomir Kecmanović na meču protiv Tomija Pola Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia
Kecmanovićev sledeći protivnik biće još jedan američki teniser, deveti teniser sveta Ben Šelton. Biće to prvi međusobni duel Kecmanovića i Šeltona.
