Kecmanović je prošle noći pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 5:7, 6:4, 6:4.

Meč Kecmanovića i Pola, 66. i 24. tenisera sveta, trajao je dva sata i tri minuta.

Miomir Kecmanović na meču protiv Tomija Pola Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia

Kecmanovićev sledeći protivnik biće još jedan američki teniser, deveti teniser sveta Ben Šelton. Biće to prvi međusobni duel Kecmanovića i Šeltona.

