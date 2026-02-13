Slušaj vest

Nekadašnji španski teniser Rafael Nadal rekao je da je poraz u finalu Australijan opena Novak Đoković praktično izgubio sve šanse da se domogne dugoočekivane 25. grend slem titule, dodavši da tenir ipak ne bi trebalo posmatrati samo iz ugla trijumfa.

Premda je krajem 2024. godine okončao izuzetno uspešnu tenisku karijeru, Nadal je i dalje uključen u sport kojem je posvetio život.

Pre desetak dana je boravio u Melburnu, gledajući Novakovo finale protiv Karlosa Alkaraza, a sada je nakon humanitarnog turnira u golfu u Madridu izrazio pesimističan stav po pitanju Đokovićeve trka za 25. grend slemom.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

"Gotovo je. Mislim da ne treba da analiziramo tenis samo na osnovu toga ko pobeđuje. Imao je priliku u Melburnu, a u ovoj fazi njegove karijere, da budem iskren, nije mu ostalo još mnogo šansi. Ipak, ono što on postiže je apsolutno divljenja vredno", rekao je Nadal.

Španac je potom podelio kako se oseća po završetku karijere.

"Osećam se smirenije, bez ikakvih čudnih osećanja, jer se moje vreme ovde završilo baš onako kako je i trebalo. Produžio sam karijeru duže nego što sam ikada mogao da zamislim. Sada sam potpuno srećan kada vidim svoje kolege kako uspevaju i, na neki način, uživam u njihovom uspehu", naveo je on.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Rafael Nadal Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Podsetimo, Đoković i Nadal odigrali su tokom 18 godina rivalstva čak 60 duela, a srpski teniser ima dva trijumfa više.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: