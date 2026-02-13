Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale dubla na turniru u Dohi, pošto su posle dva seta pobedile Kanađanku Gabrijelu Dabrovsku i Brazilku Luise Stefani 6:3, 6:4.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena Foto: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia, Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

One su do pobede stigle posle sat i 21 minuta.

Krunić i Danilina su šest puta oduzele servis protivnicama, koje su napravile dva brejka.

U finalu, Krunić i Danilina će igrati protiv boljih iz duela Erani/Paolini - Su-vej/Ostapenko.

