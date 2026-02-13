U finalu, Krunić i Danilina će igrati protiv boljih iz duela Erani/Paolini - Su-vej/Ostapenko.
SRPSKO - KAZAHSTANSKI TANDEM KORAČA KA TROFEJU: Krunić i Danilina u finalu turnira u Dohi
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale dubla na turniru u Dohi, pošto su posle dva seta pobedile Kanađanku Gabrijelu Dabrovsku i Brazilku Luise Stefani 6:3, 6:4.
Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena Foto: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia, Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia
One su do pobede stigle posle sat i 21 minuta.
Krunić i Danilina su šest puta oduzele servis protivnicama, koje su napravile dva brejka.
U finalu, Krunić i Danilina će igrati protiv boljih iz duela Erani/Paolini - Su-vej/Ostapenko.
