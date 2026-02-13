Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu.

Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mesta, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.

Jedna osoba je izvučena iz vozila u svesnom stanju i predata ekipi Hitne pomoći, dok je akcija izvlačenja druge osobe i dalje u toku.

Ko je bila Tatjana Ječmenica

Tatjana Ječmenica je rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu. Bila je profesionalna srpska teniserka, selektor Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije. Nakon toga teniski trener i vlasnik teniske škole „Ječmenica“ u Novom Sadu.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala VTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan garosu 1996.