U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu,  bila profesionalna srpska teniserka, selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala WTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996. Najbolji plasman na WTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Godine 2005. izabrana je za selektora ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore za takmičenja u Fed kupu u sezonama 2005. i 2006. Zbog teškoća u sastavljanju najbolje reprezentacije, Ječmenica je podnela ostavku 2006. godine.

Iza nje su ostali suprug Darko i sin Aleksa.

