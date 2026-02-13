Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sa njom je bio i njen suprug koji je teško povređen - nešto pre 21 čas kada su se sudarili džip i šleper. 

Tatjana Ječmenica Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Vatrogasci su 20 minuta kasnije stigli na lice mesta, a iz džipa su izvukli njenog supruga koji ima teške povrede grudnog koša.

Prema poslednjim informacijama, Tatjana je promašila skretanje za isključenje, a onda je prilikom vraćanja u rikverc naletela na šleper.

