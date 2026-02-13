Teška tragedija u kojoj je stradala Tatjana Ječmenica.
OTKRIVENI DETALJI POGIBIJE TATJANE JEČMENICE! Ovaj potez na putu bio je koban, suprugu se bore za život!
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.
Sa njom je bio i njen suprug koji je teško povređen - nešto pre 21 čas kada su se sudarili džip i šleper.
Tatjana Ječmenica Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto
Vatrogasci su 20 minuta kasnije stigli na lice mesta, a iz džipa su izvukli njenog supruga koji ima teške povrede grudnog koša.
Prema poslednjim informacijama, Tatjana je promašila skretanje za isključenje, a onda je prilikom vraćanja u rikverc naletela na šleper.
