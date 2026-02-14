Slušaj vest

Bivša teniserka i selektorka FED reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica poginula je u petak uveče u saobraćajnoj nesreći kod Orlovače, dok je njen suprug Darko Jevtić teško povređen.

Do stravičnog udesa došlo je nešto pre 21 sat, kada su se sudarili njihov džip i šleper.

Navodno, Tatjana Ječmenica koja je bila za volanom, promašila je skretanje, pa je krenula na rikverc i u tom trenutku je naišao šleper.

OVO JE MESTO GDE JE DOŠLO DO STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Njihovo vozilo je totalno uništeno, vatrogasci su uspeli Darka Jevtića da izvuku. On je s teškim povredama grudnog koša prevezen u bolnici, gde mu se lekari bore za život.