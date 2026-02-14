Aleksander Bublik je napravio šou u svom stilu.
"U POREĐENJU S NJIM, JA SAM NOVAK ĐOKOVIĆ!" Bublik u svom stilu "poludeo" i usred meča prozvao protivnika
Tokom meča na turniru u Roterdamu iz serije 500, Bublik je pobedio Huberta Hurkača u tri naporna seta rezultatom 6:7(2:7), 7:6(7:1), 7:5, a tokom tog meča je imao zanimljive trenutke i razgovor sa svojim timom.
Pri vođstvu 4:3 u drugom setu, okrenuo se ka svom stručnom štabu i uz osmeh prokomentarisao stil igre svog protivnika
"As, as, dupla greška, dupla greška... A, kažu da ja nemam ritam... U poređenju s njim, ja sam Novak Đoković!", poručio je Bublik.
Snimak Bublika je postao viralan na društvenim mrežama, a Kazahstanac, inače 10. teniser sveta, pobedio je potom Jana Lenard-Štrufa, a zatim i Haumea Munara - oba meča u tri seta.
U polufinalu će igrati protiv Feliksa Ože-Alijasima.
