Tokom meča na turniru u Roterdamu iz serije 500, Bublik je pobedio Huberta Hurkača u tri naporna seta rezultatom 6:7(2:7), 7:6(7:1), 7:5, a tokom tog meča je imao zanimljive trenutke i razgovor sa svojim timom.

Pri vođstvu 4:3 u drugom setu, okrenuo se ka svom stručnom štabu i uz osmeh prokomentarisao stil igre svog protivnika

"As, as, dupla greška, dupla greška... A, kažu da ja nemam ritam... U poređenju s njim, ja sam Novak Đoković!", poručio je Bublik.

Snimak Bublika je postao viralan na društvenim mrežama, a Kazahstanac, inače 10. teniser sveta, pobedio je potom Jana Lenard-Štrufa, a zatim i Haumea Munara - oba meča u tri seta.

U polufinalu će igrati protiv Feliksa Ože-Alijasima.

