Srpsko-kazahstanski tandem, Aleksandra Krunić i Ana Danilina, priredio je pravu sportsku dramu u Dohi i krunisao je osvajanjem titule na jednom od najjačih turnira u sezoni.

U finalnom okršaju pale su i favorizovane Jelena Ostapenko i Su-Vei Hsije, posle velikog preokreta – 0:6, 7:6 (7:3), 10:8.

Početak meča nije nagoveštavao slavlje. Prvi set izgubljen je bez osvojenog gema, ali se Krunićeva i Danilina nisu predale. U drugom delu susreta pokazale su čelične živce, pri vođstvu rivaliki 5:4 spasile su meč loptu, izborile taj-brejk i u njemu preuzele kontrolu.

Odluka je pala u super taj-brejku, gde su srpsko-kazahstanske predstavnice odigrale najhrabrije kada je bilo najpotrebnije i stigle do velikog, zasluženog trijumfa.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena

Posle bolnih poraza u finalima grend slemova na Rolan Garosu i Australijan Openu, gde su zaustavljene na poslednjem koraku, sada su konačno podigle pehar i potvrdile da pripadaju samom vrhu svetskog dubla.

Ovaj uspeh doneće i značajan skok na WTA listi, Aleksandra Krunić će se, nakon osvajanja Dohe, popeti na 11. mesto najboljih dubl igračica planete, što je još jedna potvrda njene izvanredne forme.