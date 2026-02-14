CICIPAS ŠOKIRAO PRIZNANJEM! OTKRIO JE KAKO GA FEDERER I NADAL NATERALI DA PIJE! Tu noć neće nikada zaboraviti - prava ludnica je nastala kada se popeo na sto!
Grčki as Stefanos Cicipas podelio je anegdotu iz privatnog života koja je mnoge nasmejala. Naime, prvi put je alkohol probao tek sa 21 godinom, i to u društvu dvojice velikana svetskog tenisa, Rafael Nadal i Rodžer Federer.
Kako je otkrio tokom gostovanja u podkastu "What's the Call", upravo su ga Nadal i Federer „nagovorili“ da napravi taj korak. Sve se dogodilo 2019. godine na Lejver kupu u Ženevi, u večeri koju Cicipas i danas pamti sa osmehom.
- Prvi put sam se napio sa Rafom i Rodžerom. To je bio prvi put da sam u životu pio alkohol. Nisam mogao da poželim bolje društvo - priznao je Cicipas.
Grk dodatno je nasmejao javnost priznanjem da te večeri nije imao predstavu ni šta da naruči.
- Nisam imao pojma šta da uzmem, nikada ranije nisam pio. A Rodžer mi kaže: ‘Hajde, moraš nešto da popiješ.’ Pomislio sam – ako Rodžer tako kaže, onda moram - ispričao je kroz osmeh grčki as.
Atmosfera te večeri, kako je ispričao Cicipas, bila je potpuno opuštena, ispunjena šalom i smehom.
- To je bila jedna od onih noći koje te podsete koliko tenis može biti i timski sport. Fonjini je bi najzanimljiviji, igrao sam na stolu sa Dminikom Timom. Bila je to jedna od nezaboravnih noći, te sedmice smo bili saigrači, a ne rivali - zaključio je Cicipas.