Grčki as Stefanos Cicipas podelio je anegdotu iz privatnog života koja je mnoge nasmejala. Naime, prvi put je alkohol probao tek sa 21 godinom, i to u društvu dvojice velikana svetskog tenisa, Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Kako je otkrio tokom gostovanja u podkastu "What's the Call", upravo su ga Nadal i Federer „nagovorili“ da napravi taj korak. Sve se dogodilo 2019. godine na Lejver kupu u Ženevi, u večeri koju Cicipas i danas pamti sa osmehom.

- Prvi put sam se napio sa Rafom i Rodžerom. To je bio prvi put da sam u životu pio alkohol. Nisam mogao da poželim bolje društvo - priznao je Cicipas.

Kristen Toms devojka Stefanosa Cicipasa Foto: Printskrin/Instagram

Grk dodatno je nasmejao javnost priznanjem da te večeri nije imao predstavu ni šta da naruči.

- Nisam imao pojma šta da uzmem, nikada ranije nisam pio. A Rodžer mi kaže: ‘Hajde, moraš nešto da popiješ.’ Pomislio sam – ako Rodžer tako kaže, onda moram - ispričao je kroz osmeh grčki as.

Atmosfera te večeri, kako je ispričao Cicipas, bila je potpuno opuštena, ispunjena šalom i smehom.

- To je bila jedna od onih noći koje te podsete koliko tenis može biti i timski sport. Fonjini je bi najzanimljiviji, igrao sam na stolu sa Dminikom Timom. Bila je to jedna od nezaboravnih noći, te sedmice smo bili saigrači, a ne rivali - zaključio je Cicipas.

