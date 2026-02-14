Slušaj vest

Osvajač 8 Grend Slem trofeja i 54 titula na ATP turneji u dublu, osvajač i finalista Dejvis Kupa i selektor naše reprezentacije u najstarijem timskom sportskom takmičenju na svetu – upravo je Zimonjić sa nešto mlađom Ječmenicom kroz te neverovatno izazovne devedesete godine prošlog veka održao plam našeg tenisa, nastupajući u singlu i (sve više) u dublu. Trenirajući i takmičivši se na turneji u istinski spartanskim uslovima - uprkos sankcijama, oskudici i skoro uvek prepušteni sami sebi da obezbede ono najosnovnije za život a kamoli natecanje sa često privilegovanim suparnicima – “gorak hleb” su delili Taša i Ziki i tokom, ali i posle svojih karijera – gde je pošteno zaključiti da njihove teniske veličine nije pratilo zasluženo priznanje.

“Duboko sam potresen ovom istinskom ljudskom i sportskom tragedijom, i dalje ne mogu da poverujem u ove stravične vesti. Taša je istinska legenda jugoslovenskog – odnosno srpskog tenisa, prva koja je ostvarila plasman u Top 100 WTA liste posle Monike Seleš – a da je pritom dobro poznato koliko je to bilo teško, skoro nemoguće u tom periodu. Njeni uspesi su utoliko ne veći – nego i vanvremenski, i mislim da je svaki teniski poslenik u našoj zemlji i regionu imao posebno poštovanje za nju zbog toga”, kaže za Kurir Nenad Zimonjić.

“Takmičiti se na turneji tih godina je bilo izuzetno teško u svakom smislu, ali je ona to nosila sa izuzetnim dostojanstvom i sportskim duhom koji smo još tada pamtili. Kad god bismo se sretali na turneji – a to tada nije bilo toliko često kao što je to danas slučaj sa našim teniserima i teniserkama zbog opštih okolnosti – sjajno smo se družili, podržavali, kad god je to bilo moguće – i pomagali. Ona je bila kompletna ličnost i sjajna teniserka, koja bi još toliko više postigla da su okolnosti bile drugačije – a što se moglo videti i kroz njen stručni rad u njenog akademiji sa generacijama tenisera koje je izvela na naš put”, dodaje on.

“Tašin odlazak je nenadoknadiv gubitak za naš tenis – i šire, u kome je ona do poslednjeg dana imala aktivnu ulogu. Značaj svega što je ostvarila u tenisu kao takmičarka u singlu i dublu, selektorka Fed Kup reprezentacije naše zemlje u dva maha – po čemu su naše karijere slične – bila je izuzetna i malo je reći da to treba pamtiti. Izražavam najdublje saučešće u ime moje porodice, a kao njen prijatelj i saigrač – večno poštovanje i zahvalnost na svemu što je zaveštala našem tenisu i sportu uopšte!”, zaključuje Nenad Zimonjić za Kurir.

Podsetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, posle nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.

Zbog čega je došlo do kobne nesreće?

Tatjana je upravljala automobilom, navodno je promašila isključenje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc, kada je šleper naleteo na njih. Ipak, sudeći po fotografiji, ne isključuje se da je ona nastavila da vozi, a da pritom nije ni slutila da je u pogrešnom smeru, kada je šleper naleteo na njeno vozilo.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, bila profesionalna srpska teniserka, selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala WTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996. Najbolji plasman na WTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Godine 2005. izabrana je za selektora ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore za takmičenja u Fed kupu u sezonama 2005. i 2006. Zbog teškoća u sastavljanju najbolje reprezentacije, Ječmenica je podnela ostavku 2006. godine.

Iza nje su ostali suprug Darko Jevtić koji se nalazi u teškom stanju posle nesreće i sin Aleksa.

