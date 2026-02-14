Slušaj vest

Teniska turneja ide dalje, a jedan od najcenjenijih ženskih turnira van Grend Slemova – WTA Serije 1000 u Dubaiju (15-24.februar) – predstaviće i ove godine pravu elitu: 16 od 20 najboljih igračica sveta i šest Grend Slem šampionki.

Najvažniji turnir za dame na Bliskom Istoku u proteklih 26 godina ugostio je takve šampionke kao što su Venus i Serena Vilijams, Lindzi Devenport, Martina Hingis, Žastin Enan, Simona Halep, Karolina Voznjaki, Garbinje Muguruza, Barbora Krejčikova, Elena Svitolina (u konkurenciji i ove godine), olimpijsku šampionku Belindu Benčić – i od mlađih Elenu Ribakinu i Jasmin Paolini.

Iako su zbog razočarenja u Melburnu svoje učešće otkazale prva i druga igračica turneje – Sabalenka i Švjontek, turnir u Ejvijejšn Centru će i ove godine biti prava lansirna rampa za buduće velike šampionke – kao što je u poslednje vreme (2020.) bio slučaj sa osvajačicom trofeja Dafni Akhurst iz januara Ribakinom, odnosno Mirom Andreevom prošle godine.

Kada je sam vrh u pitanju, žreb je smestio osvajačicu Australijan Opena i treću teniserku sveta Elenu Ribakinu u istu polovinu žreba sa petom igračicom WTA liste Koko Gof, polufinalistkinjom Melburna Elinom Svitolinom, Slem šampionkom i osvajačicom Dubaija iz ’24 Jasmin Paolini, pobednicom Rolan Garosa iz 2017. Jelenom Ostapenko, najboljom britankom Emom Radukanu i perspektivnom azijatkinjom Aleksandrom Ealom.

U drugoj polovini žreba, druga nositeljka Amanda Anisimova mogla bi u šesnaestini finala da igra protiv dvostruke Grend slem šampionke Barbore Krejčikove – pobednice Dubaija 2023. godine – ukoliko ona savlada Anastasiju Pavljučenkovu u prvom kolu. Taj deo žreba “krase” i šesta igračica sveta i polufinalistkinja Australije Džesika Pegula i polufinalistkinja prošlonedeljnog turnira u Dohi Grkinja Marija Sakari – čiji će prvi meć u Dubaiju protiv “naše Amerikanke” Ive Jović biti pravi hit uvodnog kola. Simpatična 18-godišnjakinja leskovačkog porekla je trenutno najveća mlada zvezda turneje, a u vezi svog prvog meča na turnirima na Bliskom Istoku u karijeri nam kaže:



„Nisam pomno pratila Marijine mečeve u Dohi, ali ćemo biti spremne u svakom smislu. Nikada nije lako igrati protiv igračice na krilima samopouzdanja, a ona je definitivno u takmičarskom ritmu. Daću sve od sebe, veoma dobro sam se pripremila i naporno radila poslednjih nedelja. Biće izazovno, ali to je ono što volimo u našem sportu,” prenosi nam Jovićeva na prezentaciji žreba i prepoznatljivog srebrnog trofeja u obliku džezve.

Predsednik Organizacionog odbora turnira Rameš Cidambi je po obavljenom žrebu potvrdio izgradnju novog terena broj jedan kapaciteta 2.000 mesta, proširenje Centralnog terena za dodatnih 2.500 mesta na 7.500 gledalaca, kao i proširenje Teniskog sela. Direktor turnira Salah Tahlak objavio je i dobitnice posebnih pozivnica za one najtalentovanije - Zejneš Sonmez iz Turske, Saru Bejlek iz Češke, Lulu San sa Novog Zelanda i Dženis Tijen iz Indonezije.

Ono što dodatno raduje poklonike tenisa iz Srbije je da će osvajačice turnira u Dohi u dublu – Aleksandra Krunić i Ana Danilina – svoju prvu titulu sezone nastojati da ponove i u Dubaiju sa pozicije četvrtih nositeljki – u najjačoj mogućoj konkurenciji sa osvajačicama Melburna Mertens i Žang, Rolan Garosa Erani i Paolini i trećim nositeljkama Hsi i Ostapenko.

