Nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na obilaznici kod Beograda.

Njenom suprugu, Darku Jevtiću, koji je bio sa njom u automobolu, lekari se još uvek bore za život.

Tatjana Ječmenica i Olga Danilović

On se još uvek nalazi u jedinici intenzivne nege i njegovo stanje je i dalje ozbiljno, potvrđeno je za Kurir.

Prema informacijama pacijent je primljen u životno ugroženom stanju i odmah je priključen na aparate za mehaničku ventilaciju. Lekari su utvrdili da ima krvarenje u predelu mozga na desnoj strani, ali za sada nema potrebe za hitnom operacijom. Njegovo stanje se prati iz sata u sat, a urađena su i kontrolna snimanja koja, prema poslednjim podacima, ne pokazuju pogoršanje.

Pored povrede glave, konstatovani su i teški prelomi dva rebra sa desne strane grudnog koša, i to sa pomeranjem kostiju. Zbog toga je došlo do ozbiljnog oštećenja desnog pluća, kao i do nakupljanja tečnosti u grudnom košu, što dodatno otežava disanje i zahteva stalni medicinski nadzor.

U jednom trenutku došlo je i do pada krvnog pritiska, zbog čega pacijent prima terapiju za stabilizaciju rada srca i cirkulacije. Nalazi krvi ukazuju da se organizam suočava sa posledicama teških trauma i da je borba za stabilizaciju i dalje u toku, navodi izvor.

