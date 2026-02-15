Slušaj vest

Američki teniser Ben Šelton osvojio je večeras titulu na turniru u Dalasu, pošto je u finalu savladao sunarodnika Tejlora Frica sa 3:6, 6:3, 7:5.

Meč između Frica i Šeltona, sedmog i devetog tenisera na ATP listi, trajao je sat i 51 minut.

Fric je u drugom gemu oduzeo servis Šeltonu, a zatim je sačuvao prednost i poveo sa 1:0 u setovima.

U drugom setu Šelton je presudni brejk napravio u osmom gemu, da bi u narednom gemu na svoj servis potvrdio ukupno izjednačenje na 1:1.

Šelton je i u trećem setu došao prvi do brejka, u trećem gemu, ali je Fric uzvratio u šestom gemu. U 10. gemu Fric je na servis protivnika imao tri meč lopte, od čega dve vezane, ali nije uspeo da završi duel.

U narednom gemu Šelton je oduzeo servis protivniku i zatim u 12. gemu realizovao treću meč loptu na svoj servis.

Ovo je Šeltonu četvrta ATP titula u karijeri, prva nakon avgusta prošle godine, kada je slavio na mastersu u Torontu.

Turnir u Dalasu pripada seriji 500 i igra se na tvrdoj podlozi.