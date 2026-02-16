Turnir u Rio de Žaneiru pripada seriji 500 i igra se na šljaci za nagradni fond od 2,469,450 dolara
RIO DE ŽANEIRO: Dušan Lajović bez plasmana u glavni žreb turnira
Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb ATP turnira u Rio de Žaneiru, pošto je večeras u finalu kvalifikacija poražen od domaćeg igrača Tijaga Monteira sa 6:2, 3:6, 3:6.
Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, AP, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia
Meč između Lajovića i Monteira, 123. i 209. igrača sveta, trajao je dva sata i 51 minut.
Turnir u Rio de Žaneiru pripada seriji 500 i igra se na šljaci za nagradni fond od 2,469,450 dolara.
