Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb ATP turnira u Rio de Žaneiru, pošto je večeras u finalu kvalifikacija poražen od domaćeg igrača Tijaga Monteira sa 6:2, 3:6, 3:6.

Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, AP, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

 Meč između Lajovića i Monteira, 123. i 209. igrača sveta, trajao je dva sata i 51 minut.

Turnir u Rio de Žaneiru pripada seriji 500 i igra se na šljaci za nagradni fond od 2,469,450 dolara.

