Najbolja srpska teniserka Olga Danilović nazadovala je za dve pozicije na najnovijoj WTA listi.

Olga je trenutno 89. teniserka sveta sa 811 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo prva sa 10.870.

Iga Švjontek je zadržala drugo mesto na WTA listi sa 7.803 boda, dok je Elena Ribakina i dalje treća teniserka sveta sa 7.523.

Koko Gof je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Džesika Pegula, Amanda Anisimova, Mira Andrejeva, Jasmin Paolini, Elina Svitolina i Viktorija Mboko.

Srpska teniserka Lola Radivojević pala je za dva mesta pa je sada na 141. poziciji na WTA listi sa 540 bodova, Teodora Kostović je 171. teniserka sveta sa 404 boda, a Mia Ristić se nalazi na 273. mestu na WTA listi sa 254.