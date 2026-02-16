SRBI PADAJU - SVI OSIM NOVAKA! Bez promena u vrhu ATP liste, srpski teniseri doživeli sunovrat!
Srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na danas objavljenoj ATP listi.
Đoković je treći teniser sveta sa 5.280 bodova.
Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 13.150 bodova, ispred drugoplasiranog Janika Sinera iz Italije sa 10.300 bodova.
Što se tiče promena kod igrača unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, Australijanac Aleks de Minor se popeo sa osmog na šesto mesto, dok su plasmane za po jednu poziciju pokvarili Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Amerikanac Tejlor Fric. Ože-Alijasim je pao sa šestog na sedmo mesto, a Fric sa sedme na osmu poziciju.
Svi ostali srpski teniseri koji su prošle nedelje bili unutar prvih 100 mesta na ATP listi su zabeležili velike padove. Miomir Kecmanović je pao sa 66. na 83. mesto, Hamad Međedović sa 79. na 97. mesto, a Laslo Đere sa 91. na 114. poziciju.
ATP lista:
1. Karlos Alkaras (Španija) 13.150
2. Janik Siner (Italija) 10.300
3. Novak Đoković (Srbija) 5.280
4. Aleksandar Zverev (Nemačka) 4.605
5. Lorenco Muzeti (Italija) 4.405
6. Aleks de Minor (Australija) 4.250
7. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.230
8. Tejlor Fric (SAD) 4.220
9. Ben Šelton (SAD) 4.050
10. Aleksandar Bublik (Kazahstan) 3.405