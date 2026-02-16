Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 13.150 bodova, ispred drugoplasiranog Janika Sinera iz Italije sa 10.300 bodova.

Što se tiče promena kod igrača unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, Australijanac Aleks de Minor se popeo sa osmog na šesto mesto, dok su plasmane za po jednu poziciju pokvarili Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Amerikanac Tejlor Fric. Ože-Alijasim je pao sa šestog na sedmo mesto, a Fric sa sedme na osmu poziciju.