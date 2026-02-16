Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkazao je učešće na ATP turniru serije 500 u Dohi i tako propustio priliku da lakše nego ikad dođe do ogromne zarade.

Organizatori turnira u Kataru izdvojili su silne milione kako bi najbolje teniser ubedili da nastupe na turniru. Janik Siner i Karlos Alkaraz samo za učešće inkasiraće po 1.2 miliona dolara.

Slična finanasijska ponuda bila je spremna i za Novaka Đokovića, ali je srpski as zbog umora ipak rešio da preskoči ovaj turnir.

"Nedostajaćeš Kataru. Želimo ti brz oporavak", saopšteno je na društvenim mrežama turnira.

Podsetimo, Novak Đoković je turnir u Dohi osvajao dva puta u karijeri, 2016. i 2017. godine.