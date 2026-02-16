Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkazao je učešće na ATP turniru serije 500 u Dohi i tako propustio priliku da lakše nego ikad dođe do ogromne zarade.

Organizatori turnira u Kataru izdvojili su silne milione kako bi najbolje teniser ubedili da nastupe na turniru. Janik Siner i Karlos Alkaraz samo za učešće inkasiraće po 1.2 miliona dolara.

Slična finanasijska ponuda bila je spremna i za Novaka Đokovića, ali je srpski as zbog umora ipak rešio da preskoči ovaj turnir.

"Nedostajaćeš Kataru. Želimo ti brz oporavak", saopšteno je na društvenim mrežama turnira.

Podsetimo, Novak Đoković je turnir u Dohi osvajao dva puta u karijeri, 2016. i 2017. godine.

Ne propustiteTenisSRBI PADAJU - SVI OSIM NOVAKA! Bez promena u vrhu ATP liste, srpski teniseri doživeli sunovrat!
profimedia-1071143569.jpg
TenisKRUNSKI DOKAZ! Federer je pucao od ljubomore zbog Đokovića: Jednu stvar nije mogao da podnese...
aaaa01.jpg
Tenis"U POREĐENJU S NJIM, JA SAM NOVAK ĐOKOVIĆ!" Bublik u svom stilu "poludeo" i usred meča prozvao protivnika
Aleksander Bublik
TenisĐOKOVIĆ SE OGLASIO ZBOG SMRTI TATJANE JEČMENICE: Novaka pogodila tragična vest, poslao je ovu poruku
WhatsApp Image 2026-02-13 at 22.10.jpg

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport