Puno radosti brojnoj filipinskoj zajednici u Emiratima u prvom kolu turnira serije WTA 1000 u Dubaiju pružile su 20-godišnja Aleksandra Eala (#40) pobedom nad Amerikankom Hejli Batist (predala u 2. setu) i naturalizovana Kanađanka i nekadašnja finalistkinja Ju Es Opena Lejla Fernandez (#27) trijumfom u tročasovnom trileru nad Ljudmilom Samsonovom (#17) sa 5:7 7:5 6:3

"Niko ne voli da uđe u naredno kolo na ovaj način", rekla je Eala. "Tek sada shvatam koliko je teško sačuvati fizičko zdravlje na turneji, i iskreno se nadam da će se Hejli brzo oporaviti", kaže najbolje rangirana Filipinka svih vremena i svakako jedna od najvećih nada svetskog tenisa.

Osim Filipinki, veliku podršku je dobila i Amerikanka srpskog porekla Iva Jović u svom prvom nastupu na Bliskom Istoku. Koliko je adaptacija na lokalne uslove za mlade igračice (18) izazovna svedoči i rezultat 6:1 1:6 6:1 u pobedi protiv neugodne kvalifikantkinje Rahimove iz Uzbekistana. “Presrečna sam što sam ostvarila svoju prvu pobedu ovde u meču koji je bio pun preokreta i izazova. Drago mi je da sam u trećem setu povratila svoj ritam, i to mi daje ohrabrenje pred naredna kola ovde”, ističe Iva Jović.

Još dve mlade teniserke u velikom naletu - Čehinja Sara Bejlek (#38) i Turkinja Zejnep Sonmez publici nisu pružile neizvestan meč, gde je Sara ubedljivo pobedila rezultatom 6:2 6:2. Članica novog ruskog “dua snova” Dajana Šnajder bila je ubedljiva protiv najveće australijske nade Maje Džoint (6:4 6:1) dok će braneća šampionka Mira Andreeva za prvu protivnicu u drugom kolu imati dojučerašnju sunarodnicu (sada Australijanku) Dariju Kasatkinu (bolja od Sigmund 6:2 6:3).

Važnu pobedu za svoju karijeru u singlu ostvarila je osvajačica Australije u dublu Eliz Mertens protiv Buzkove (6:2 6:2) i time zakazala meč “na sve ili ništa” protiv Amerikanke Navaro – koja je u Rumunki Ruse (6:4 7:5) imala dostojanstvenu protivnicu. Veteranka i višestruka Grend Slem šampionka Krejčikova je pobedom od 6:4 u oba seta protiv povratnice u vrh svetskog tenisa Pavličenkove zakazala jedan od najzanimvljivijih mečeva drugog kola protiv finalistkinje Vimbldona i Ju Es Opena Anisimove (2.nositeljka). Čast kvalifikantinja na za njih inače veoma plodonosnom turniru odbranile su Indonežanka Tijen protiv Jastremske (6:4 6:1), Nemica Sidel protiv Španjolke Buče (6:1 6:4), Gračeva u 3 seta protiv Sramkove, Amerikanka Sterns sa 6:4 6:2 protiv Poljakinje Freč, veteranka Linet protiv darovite Australijanke Lulu San – i Kimberli Birel protiv Nemice Marije takođe u 3 seta.

Od aktivnih nositeljki u prvom kolu, uspešne su bile Benčić (#9) protiv Maneiro u 3 seta, deseta Noskova protiv talentovane Amerikanke Li, Klara Tauson protiv nekadašnje osvajačica Australijan Opena Sofije Kenin u dva seta – a njima se u svom poslednjem nastupu u Dubaiju pridružila i veteranka Kirstea pobedom nad Sasnovič sa 6:3 7:6.

Na terenu danas će se naći i još velikih imena ženskog tenisa i bivših šampionki Dubaija, a među njima i Britanka Ema Radukanu, još jedna miljenica dubajske publike, koja će na Terenu 2 igrati meč prvog kola protiv italijanske kvalifikantkinje Elizabete Koćareto.

(Vuk Brajović)

