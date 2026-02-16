Slušaj vest

Tatjana Ječmenica je, podsetimo, izgubila život u petak, 13. februara, u teškoj saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača u pravcu Ostružnice.

Podsetimo, proslavljena teniserka, jedna od najboljih srpskih svih vremena i nekadašnja selektorka FED kup reprezentacije Srbije, upravljala je džipom u trenutku kada je došlo do sudara sa kamionom, a u automobilu je sa njom bio i suprug Darko Jevtić koji je kasnije prebačen u indukovanu komu.

Ječmenica će biti sahranjena u sredu, 18. februara u 15 časova, na Gradskom groblju u Novom Sadu. Četiri sata ranije biće održana komemoracija.

Advokat Dragomir Mrdalj je otkrio na koji način teče istraga i kako se vrši veštačenje vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nesreći.

"Tužilac je taj koji vodi postupak i daje naredbu da se odradi veštačenje. Veštak utvrđuje kojom brzinom je voženo, ko je napravio propust, jedna ili druga strana. Postupak se vodi pred nadležnim Tužilaštvom. Na kraju će se utvrđivati činjenice, na osnovu čega će biti odlučeno da li će se pokretati krivični postupak ili ne. Ako se ispostavi da je vozač kamiona odgovoran, predlažu se pravne mere. U krivičnom postupku će se utvrditi kojom brzinom je voženo, uslovi na putu, ograničenje brzine i da li su ispoštovani zakonski propisi od strane lica koje je vozilo kamion", rekao je Mrdalj za "Informer" i dodao da postupak može postati prilično kompleksan kada se radi o saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom.

"Saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom znači da je postupak drugačiji. Tužilac i sudovi kasnije rukovode rezultatima veštačenja. To veštačenje se poverava jednom veštaku u startu, nakon toga advokat može uneti prigovor na veštačenje, ako je, na primer, loše odrađeno, te nakon toga postoji mogućnost da se odradi dodatno veštačenje. Može da se uradi i dopunsko, pa super veštačenje - u ovom slučaju bi se rezultati slali Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i zatim grupa veštaka ponovo radi veštačenje, ali to ne znači da će prvobitno veštačenje biti pobijeno".

Šta se dalje dešava?

"Suštinski, poenta priče je da se sudovi drže onog što kažu veštaci. Ako veštaci utvrde da ne postoji odgovornost nekoga, sudije donose oslobađajuću odluku; ako postoji potpuna odgovornost ili postoji doprinos i druge strane, koja je možda kamiondžijina u slučaju Tatjane Ječmenice, onda sudije vode računa u odmeravanju kazne. Ako je Tatjana Ječmenica vozila na propisan način, a vozač nije vozio kako treba, a da oni prethodno nisu kočili, prema mom mišljenju, postoji potpuna odgovornost vozača kamiona", zaključio je Mrdalj.

Sudski veštak mašinske struke Dejan S. Miljković je poručio da se analiza vozila može raditi samo u akreditovanom servisu.

"U akreditovanom servisu se radi analiza vozila, a u slučaju potpuno uništenog vozila, radi se procena vrednosti vozila u datom trenutku. Uzimaju se apsolutno svi podaci o automobilu. Znači, radi se procena vrednosti štete u trenutku uništenja tog vozila", rekao je za "Informer" Dejan S. Miljković.

