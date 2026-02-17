Slušaj vest

Dušan Lajović, 129. teniser sveta, u prvom kolu je pobedio Nemca Danijela Altmajera, 54. na ATP listi i sedmog nosioca na turniru iz kategorije 500.

Srpski teniser je do pobede stigao u dva seta 6:4, 7:6(9:7).

Meč je obeležila nesvakidašnja završnica i poen koji se završio na način koji se retko viđa.

1/9 Vidi galeriju Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, AP, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

Pri rezultatu 7:7 u taj-brejku, posle ozbiljnije razmene, Altmajer je odigrao drop šot nakon kojeg Lajović nije mogao da stigne do loptice.

Ali, poen nije pripao Nemcu.

Izgleda da je Altmajer mislio da loptica nakon njegovog udarca neće preći na polovinu rivala, pa je tokom njenog leta izgovorio "ne, ne...".

Prema pravilima teniseri ne smeju da pričaju u toku poena, pa je sudija reagovao i poen dodelio Lajoviću koji je tako stigao do meč lopte, a nju je iskoristio.

Pogledajte ovu situaciju:

Lajović će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča između Matea Beretinija i Tomasa Bariosa Vere.

Bonus video: