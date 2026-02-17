Slušaj vest

Organizatori Vimbldona povukli su potez koji će bez sumnje odjeknuti u teniskom svetu. Uprkos tome što su najveće zvezde „belog sporta“, predvođene Novakom Đokovićem i Koko Gof, javno ukazale na problem prevelikog broja kamera u hodnicima i zabačenim delovima kompleksa, čuveni "Ol Ingland klab" ostaje pri svom stavu i ne planira da menja postojeća pravila.

Rasprava o privatnosti igrača dodatno je uzavrela tokom Australijan opena. Podsetimo, Koko Gof našla se u centru pažnje kada je, posle poraza u četvrtfinalu, u naletu emocija polomila reket, verujući da je van domašaja kamera. Ipak, ispostavilo se da su objektivi svuda, a da je jedino mesto bez snimanja, makar zasad, svlačionica.

Novak Đoković je tada bez zadrške poručio da je čitava situacija dostigla alarmantne razmere, ocenivši je kao „tužnu“ i zabrinjavajuću za sve aktere na Turu.

- Razumem Koko, saosećam sa njom. I ja sam lomio rekete, znam kako je kada ste frustrirani. Živimo u društvu gde je "sadržaj" sve. Tužno je što danas nigde ne možete da se sakrijete i izbacite bes, a da to ne snimi kamera - rekao je tada Novak i još dodao:

- Iznenađen sam da još uvek nemamo kamere dok se tuširamo. To je verovatno sledeći korak.

Uprkos pritiscima agenata i predstavnika igrača, Vimbldon je u petak i zvanično potvrdio da neće menjati raspored kamera u odnosu na prošlu godinu. Oni poručuju da su kamere u zonama za zagrevanje i oporavak „korisne za promociju sporta“ i da doprinose približavanju turnira publici širom sveta.

Kako bi ipak ublažili nezadovoljstvo među igračima, organizatori su najavili određene ustupke. Privatne zone namenjene timovima ostaće strogo zabranjene za snimanje, materijal se neće emitovati uživo već će proći internu proveru pre puštanja u program, svaka kamera biće jasno obeležena, a teniseri će pre početka turnira, zakazanog za 29. jun, dobiti precizne informacije o lokacijama uređaja kako bi tačno znali gde se nalaze objektivi.