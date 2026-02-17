Slušaj vest

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se večeras u osminu finala turnira u Dohi, pošto je pobedio 30. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle dva seta, 6:4, 7:6.

On je u petom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise, a Rinderkneš je u 12. gemu imao dve set lopte na servis Alkaraza, ali ih nije iskoristio pa je odigran taj-brejk.

Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26 Foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Alkaraz je dobio taj-brejk 7:5 i posle druge meč lopte plasirao se u osminu finala, u kome će igrati protiv Francuza Valantena Rojea.

U drugom kolu je i grčki teniser Stefanos Cicipas, koji je pobedio Moesa Ešargija iz Tunisa 6:4, 6:4.

Cicipas će igrati protiv Danila Medvedeva iz Rusije.

