Prvi teniser sveta pobedio je posle sat i 47 minuta i ostvario 150. trijumf u mečevima na tvrdoj podlozi.
ARTUR PRUŽIO SJAJAN OTPOR KARLOSU, ALI TO NIJE BILO DOVOLJNO ZA SENZACIJU! Alkaraz se plasirao u osminu finala turnira u Dohi!
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se večeras u osminu finala turnira u Dohi, pošto je pobedio 30. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle dva seta, 6:4, 7:6.
On je u petom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost brejka je sačuvao do kraja i poveo u meču.
Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise, a Rinderkneš je u 12. gemu imao dve set lopte na servis Alkaraza, ali ih nije iskoristio pa je odigran taj-brejk.
Alkaraz je dobio taj-brejk 7:5 i posle druge meč lopte plasirao se u osminu finala, u kome će igrati protiv Francuza Valantena Rojea.
U drugom kolu je i grčki teniser Stefanos Cicipas, koji je pobedio Moesa Ešargija iz Tunisa 6:4, 6:4.
Cicipas će igrati protiv Danila Medvedeva iz Rusije.
