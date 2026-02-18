Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, potvrdio je da će učestvovati na Mastersu u Indijan Velsu.

Biće to njegov prvi nastup od Australijan opena na kom je u finalu poražen od prvog reketa sveta Karlosa Alkaraza.

Novak je turnir u Indijan Velsu osvajao čak pet puta - 2008, 2011, 2014, 2015 i 2016. godine i trenutno rekrod po broju osvojenih trofeja deli sa Švajcarcem Rodžerom Federerom.

Turinir iz serije 1000 u Indijan Velsu na programu je od 1. do 15. marta.

Ne propustiteTenisAU, KAKVO LUDILO! Pogledajte kako je srpski teniser došao do meč lopte! Protivnik napravio neviđenu glupost, ovo se baš retko viđa
Dušan Lajović
TenisNOVAK ĆE POLUDETI! VIMBLDON DONEO ODLUKU KOJA ĆE RAZBESNETI SRBINA... Đoković ih upozoravao, ali uzalud... Čelnici turnira su mu udarili kontru, ovo su detalji
profimedia-1017132987.jpg
TenisGDE JE DŽIP U KOM JE POGINULA TATJANA JEČMENICA: Advokat otkrio detalje postupka i šta se dešava sa kamiondžijom
Tatjana Ječmenica poginula
TenisLUDILO MOZGA! Samo za dolazak Siner i Alkaraz dobijaju po 1.2 miliona dolara! Novak odbio basnoslovnu ponudu!
Karlos Alkaraz i Janik Siner

Novak je ovo pokušao da sakrije Izvor: Kurir