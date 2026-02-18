Srbin juri šestu titulu u pustinji Kalifornije.
POTVRĐENO - NOVAK SE VRAĆA NA TURNIR KOJI JE POSLEDNJI PUT OSVOJIO PRE 10 GODINA! Rešio je da napadne još jedan večni rekord!
Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, potvrdio je da će učestvovati na Mastersu u Indijan Velsu.
Biće to njegov prvi nastup od Australijan opena na kom je u finalu poražen od prvog reketa sveta Karlosa Alkaraza.
Novak je turnir u Indijan Velsu osvajao čak pet puta - 2008, 2011, 2014, 2015 i 2016. godine i trenutno rekrod po broju osvojenih trofeja deli sa Švajcarcem Rodžerom Federerom.
Turinir iz serije 1000 u Indijan Velsu na programu je od 1. do 15. marta.
