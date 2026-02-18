Slušaj vest

Život Novaka Đokovića često je pod budnim okom javnosti, ali i pored toga jedan od najboljih tenisera u istoriji uspeo je da zadrži privatnost oko porodice koliko god je moguće.

Ipak, sada je Đoković na svom Instagram profilu podelio fotografije sa porodičnog imanja na Kosmaju i izazvao je lavinu reakcija.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Prelepi zimski pejzaži, enterijer vile, kao i neobični detalji koji su svima zapali za oko, oduševili su javnost. Najzanimljiviji je bio neobičan, raskošno uređen kokošinjac koji su pratioci već proglasili luksuzom sa pet zvezdica.

Đoković je uz fotografiju napisao "zimski bluz", dok je pozirao u prirpdi sa kućnim ljubimcem, a ostali kadrovi otkrili su sve čari mira koje pruža ovo imanje na oko 60 kilometara od Beograda.

Novak i Jelena Đoković kupili su ovu nekretninu krajem 2020. godine od Elene Karaman koja je posle razvoda od Jugoslava Karića odlučila da proda imanje.

Pisalo se da je vrednost nekretnine bila oko 2,9 miliona evra, a javnost je tada posebno fascinirao stil uređenja koji kombinuje prirodne materijale, drvo, kamen i brojne antikvitete.

Kao što smo naveli, detalj koji je privukao najviše pažnje je raskošni kokošinjac koji je izgrađen kao mali estetski projekat. Fotografije koje je podelio Novakdaju retki uvid u privatnu oazu porodice Đoković.

BONUS VIDEO: