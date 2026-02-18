Slušaj vest

Fajlovi Džefrija Epstajna koji su postali dostupni javnosti posle objavljivanja američkog Ministarstva pravde centralna su tema svih svetskih medija.

Osuđivani seksualni prestupnik Džefri Epstajn jednom prilikom reagovao je i na vest o veridbi Novaka Đokovića i njegove sadašnje supruge Jelene, te je poslao šifrovanu poruku nepoznatoj osobi, a razlog zbog kog je to uradio ostaće večna misterija.

Ime Novaka Đokovića niko nije očekivao u ovim fajlovima, a Srbin se našao tu pošto je Epstajn napisao reč "yikes" nepoznatoj osobi posle veridbe najboljeg tenisera u istoriji.

Reč "yikes" u engleskom jeziku predstavlja uzvik koji simboliše iznenađenje ili nelagodnost. Najčešće se koristi kada osoba reaguje na nešto neočekivano, neprijatno ili šokantno, ali ne mora nužno da bude u negativnom smislu.

U samim dokumentima osoba sa kojom je Epstajn komunicirao nije otkrivena, a nije objašnjeno ni zbog čega je on reagovao na vest.

Vest na koju je Džefri Epstajn reagovao objavljena je na američkom portalu "Usatoday", a mi vam u celosti prenosimo šta je u njoj pisalo.

- Srpski mediji navode da je svetski broj 1 u tenisu Novak Đoković zaprosio svoju dugogodišnju devojku Jelenu Ristić tokom vikenda u Monte Karlu.

Đoković i Ristić su zajedno osam godina. Ona je bila stalno prisutna u njegovom boksu tokom Đokovićevog uspona od talentovanog, ali nezrelog mladića do vrha svetskog tenisa. Poznata je po vrlo emotivnom navijanju dok prati njegove mečeve, što je potpuna suprotnost uzdržanosti Mirke Federer ili smirenosti partnerke Endija Mareja, Kim Sirs.

Nacionalni mediji su i ranije preuranjeno objavljivali vest o veridbi Đokovića i Ristić, oni su poput Vilijama i Kejt u Srbiji, ali je ukazano da je autor jednog od tekstova, Nebojša Mandrapa, deo Đokovićevog PR tima. (Navod u drugoj publikaciji da je Endi Marej razmatran kao kum verovatno je preterivanje.)

Par planira venčanje tokom 2014. godine, prema navodima medija.

DOPUNA: Đoković je potvrdio veridbu na svojoj Fejsbuk stranici - pisalo je u tekstu koji u originalnoj verziji možete pročitati OVDE.

Podsetimo, Američko Ministarstvo pravde objavilo je milione dokumenata iz slučaja Džefri Epstajn, osuđenog seksualnog prestupnika čije ime već godinama simbolizuje najmračniju stranu sveta, moći, novca i uticaja. Spominju i imena savremenih političkih figura. Više o tome pročitajte OVDE.

