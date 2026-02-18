Slušaj vest

Nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 13. februara u Beogradu, sahranjena je na Gradskom groblju u Novom Sadu.

Negde oko 15.30 časova povorka je krenula ka grobu, a Tašu kako su je od milošte zvali, na večni počinak ispratili su tamburaši uz pesmu Šekija Turkovića "Poslednji boem".

Zatim, tokom puta ka mestu gde će biti sahranjena Tatjana, tamburaši su svirali "Još te nešto čini izuzetnom" od Miroslava Ilića.

Nedugo nakon opela, Tatjana Ječmenica sahranjena je uz pesmu "A sad adio".

Ko je bila Tatjana Ječmenica?



Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, bila profesionalna srpska teniserka, selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala WTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996. Najbolji plasman na WTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Godine 2005. izabrana je za selektora ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore za takmičenja u Fed kupu u sezonama 2005. i 2006. Zbog teškoća u sastavljanju najbolje reprezentacije, Ječmenica je podnela ostavku 2006. godine.

Iza nje su ostali suprug Darko Jevtić koji se nalazi u teškom stanju posle nesreće i sin Aleksa.

