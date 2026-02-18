POŠTENO SU SE NAMUČILI, ALI SU PROŠLI DALJE! Alkaraz i Siner u četvrtfinalu turnira u Dohi
Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se večeras u četvrtfinale ATP turnira u Dohi, pošto je pobedio francuskog igrača Valantena Roajea sa 6:2, 7:5. Španski igrač je 60. tenisera sveta savladao za sat i 35 minuta.
Roaje je u drugom setu zaigrao bolje i brejkom u četvrtom gemu poveo sa 3:1. Vodio je Roaje i sa 5:2, da bi Alkaraz u nastavku osvojio pet gemova zaredom za plasman među osam najboljih.
Alkaraza u četvrtfinalu čeka sedmi nosilac Rus Karen Hačanov (17. igrač sveta).
Plasman u četvrtfinale ranije večeras izborio je i drugi igrač sveta Italijan Janik Siner, koji je sa 6:3, 7:5 pobedio Australijanca Alekseja Popirina.
Siner u narednoj rundi igra protiv šestog nosioca Čeha Jakuba Menšika (16. na ATP listi).
Turnir u Dohi igra se na tvrdoj podlozi za nagradni fond od 2.833.335 dolara.