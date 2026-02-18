Slušaj vest

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se večeras u četvrtfinale ATP turnira u Dohi, pošto je pobedio francuskog igrača Valantena Roajea sa 6:2, 7:5. Španski igrač je 60. tenisera sveta savladao za sat i 35 minuta.

Roaje je u drugom setu zaigrao bolje i brejkom u četvrtom gemu poveo sa 3:1. Vodio je Roaje i sa 5:2, da bi Alkaraz u nastavku osvojio pet gemova zaredom za plasman među osam najboljih.

Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26 Foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Alkaraza u četvrtfinalu čeka sedmi nosilac Rus Karen Hačanov (17. igrač sveta).

Plasman u četvrtfinale ranije večeras izborio je i drugi igrač sveta Italijan Janik Siner, koji je sa 6:3, 7:5 pobedio Australijanca Alekseja Popirina.

Siner u narednoj rundi igra protiv šestog nosioca Čeha Jakuba Menšika (16. na ATP listi).

Turnir u Dohi igra se na tvrdoj podlozi za nagradni fond od 2.833.335 dolara.

Ne propustiteTenisARTUR PRUŽIO SJAJAN OTPOR KARLOSU, ALI TO NIJE BILO DOVOLJNO ZA SENZACIJU! Alkaraz se plasirao u osminu finala turnira u Dohi!
Novak Đoković, Australijan open, Karlos Alkaraz
TenisLUDILO MOZGA! Samo za dolazak Siner i Alkaraz dobijaju po 1.2 miliona dolara! Novak odbio basnoslovnu ponudu!
Karlos Alkaraz i Janik Siner
TenisKRUNSKI DOKAZ! Federer je pucao od ljubomore zbog Đokovića: Jednu stvar nije mogao da podnese...
aaaa01.jpg
TenisKARLOS ALKARAZ NE DOLAZI U ROTERDAM! Direktor turnira: Očekivao sam to...
Karlos Alkaraz

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport