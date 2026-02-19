Slušaj vest

Naime, dok je Karlos Alkaraz rutinski odrađivao pripremu za meč odigranom na Australijan openu u januaru, društvene mreže su eksplodirale!

Razlog? Ne drop šot, ne as, ne mišići… već, verovali ili ne - duks!

1/11 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26 Foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Na snimku koji se viralno deli po Instagramu, TikToku i X-u, Alkaraz se pred početak meča presvlači na terenu. Otkopčava duks, skida ga, i pažljivo, pedantno slaže ga kao da je upravo izašao iz reklame za organizaciju ormara. Bez gužvanja, bez nehajnog bacanja u torbu. Sve pod konac. Pa tek onda uredno spušta u torbu.

I tu je nastao haos.

Komentari su se nizali brzinom njegovog servisa:

„Na OVO mislim kada kažem materijal za muža!“

„Ne treba mi trofej, treba mi muškarac koji slaže stvari!“

Fan stranice su preplavljene klipom, a mnoge devojke su u šali (ili ne baš toliko u šali) poručile da im je taj potez bio „green flag“ godine. Jer, kako kažu, talenat je sjajan, ali disciplina i urednost? To je već ozbiljan paket.

Alkaraz je već godinama miljenik publike zbog harizme, osmeha i borbenosti na terenu, ali izgleda da je sada podigao lestvicu na potpuno nov nivo.

A ako je suditi po reakcijama jedan savršeno složen duks ponekad vredi više od asa od 220 na sat.