NOVI USPEH SRPSKE TENISERKE: Krunić i Danilina u polufinalu turnira u Dubaiju
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u polufinale WTA turnira u Dubaiju u dubl konkurenciji, pošto su danas u četvrtfinalu pobedile Ukrajinku Ljudmilu Kičenok i Amerikanku Dezire Kravčuk 6:1, 4:6, 10:6.
Meč je trajao jedan sat i 28 minuta.
Krunić i Danilina će u polufinalu turnira u Dubaiju igrati protiv pobednica meča Gabrijela Dabrovski (Kanada)/Luiza Stefani (Brazil) - Džesika Pegula (SAD)/Đulijana Olmos (Meksiko).
WTA turnir u Dubaiju se igra za nagradni fond od 4.088.211 dolara.
