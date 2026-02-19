Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u polufinale WTA turnira u Dubaiju u dubl konkurenciji, pošto su danas u četvrtfinalu pobedile Ukrajinku Ljudmilu Kičenok i Amerikanku Dezire Kravčuk 6:1, 4:6, 10:6.

Meč je trajao jedan sat i 28 minuta.

Krunić i Danilina će u polufinalu turnira u Dubaiju igrati protiv pobednica meča Gabrijela Dabrovski (Kanada)/Luiza Stefani (Brazil) - Džesika Pegula (SAD)/Đulijana Olmos (Meksiko).

WTA turnir u Dubaiju se igra za nagradni fond od 4.088.211 dolara.

Ne propustiteTenisŽENE SU ODLEPILE ZBOG OVOG SNIMKA ALKARAZA! Španac uradio ovo na terenu i devojke su pale kao pokošene! (VIDEO)
Karlos Alkaraz
TenisPOŠTENO SU SE NAMUČILI, ALI SU PROŠLI DALJE! Alkaraz i Siner u četvrtfinalu turnira u Dohi
Karlos Alkaraz
TenisTAMBURAŠI UZ "A SAD ADIO" ISPRATILI TAŠU NA VEČNI POČINAK: Tužne scene sa sahrane Tatjane Ječmenice
WhatsApp Image 2026-02-18 at 3.27.28 PM (2).jpeg
TenisSAHRANA TATJANE JEČMENICE: Tuga i suze na groblju u Novom Sadu! Porodica i prijatelji legendarne teniserke neutešni!
Tatjana Ječmenica

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport