Slušaj vest

Prvi teniser sveta Karlos Alkaras plasirao se u polufinale turnira u Dohi, pošto je pobedio ruskog igrača Karena Hačanova sa 6:7 (3), 6:4, 6:3.Španski igrač je pobedu nad 17. teniserom sveta zabeležio za dva sata i 26 minuta.

U prvom setu nije bilo brejkova, a taj deo igre odlučen je u dodatnom, 13. gemu u kojem je Hačanov lako slavio sa 7:3.

Alkaras je u naredna dva seta po jednom oduzimao servis protivniku u petom gemu, da bi plasman među četiri najbolja potvrdio brejkom u devetom gemu drugog seta.

U polufinalu Alkaras igra protiv još jednog ruskog igrača Andreja Rubljova, 14. igrača sveta koji u Dohi brani titulu.

Ranije danas pored Rubljova plasman u polufinale osigurao je i 40. teniser na ATP listi Francuz Artur Fis, koji je pobedio Čeha Jiržija Lehečku (22. na ATP listi) sa 6:3, 6:3.

Fis u polufinalu čeka pobednika meča između drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera i Čeha Jakuba Menšika (16. na svetu).