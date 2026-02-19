ALKARAZ NAPRAVIO VELIKI SKANDAL U DOHI! URLAO, PSOVAO NA KLUPI I SVAĐAO SE SA ŽENOM! Karlitos izgubio živce - ovako besnog ga nikada nismo videli! VIDEO
Karlos Alkaraz važi za tenisera koji retko dozvoljava emocijama da ga ponesu, ali je tokom četvrtfinala turnira u Dohi protiv Karena Hačanova pokazao potpuno drugačije lice.
U centru rasprave, pored mladog Španca, našla se i jedna od najuglednijih sudija na Turu, Marija Čičak. Sve je krenulo posle iscrpljujuće i duge razmene. Čičak je pokrenula sat za servis, nakratko ga zaustavila dok je Alkaraz slavio osvojen poen, ali ga je ponovo uključila u trenutku kada je Španac krenuo po peškir. Zbog nekoliko izgubljenih sekundi usledila je opomena zbog prekoračenja vremena.
Alkaraz je smatrao da mu nije ostavljeno dovoljno prostora da dođe do daha posle naporne razmene, tvrdeći da je sat prerano aktiviran.
– Ne mogu da izmislim vreme – mirno mu je odgovorila Čičak, pokušavajući da spusti tenziju.
Ipak, to nije smirilo „Karlitosa“. Po odlasku na klupu kamere su zabeležile njegovu burnu reakciju i salvu psovki, neuobičajenu za njega.
– ATP pravila su uvek sranje. Uvek su sranje – besno je poručio Alkaraz.
Pogledajte: