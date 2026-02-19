Slušaj vest

Karlos Alkaraz važi za tenisera koji retko dozvoljava emocijama da ga ponesu, ali je tokom četvrtfinala turnira u Dohi protiv Karena Hačanova pokazao potpuno drugačije lice.

U centru rasprave, pored mladog Španca, našla se i jedna od najuglednijih sudija na Turu, Marija Čičak. Sve je krenulo posle iscrpljujuće i duge razmene. Čičak je pokrenula sat za servis, nakratko ga zaustavila dok je Alkaraz slavio osvojen poen, ali ga je ponovo uključila u trenutku kada je Španac krenuo po peškir. Zbog nekoliko izgubljenih sekundi usledila je opomena zbog prekoračenja vremena.

1/11 Vidi galeriju Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26 Foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Alkaraz je smatrao da mu nije ostavljeno dovoljno prostora da dođe do daha posle naporne razmene, tvrdeći da je sat prerano aktiviran.

– Ne mogu da izmislim vreme – mirno mu je odgovorila Čičak, pokušavajući da spusti tenziju.

Ipak, to nije smirilo „Karlitosa“. Po odlasku na klupu kamere su zabeležile njegovu burnu reakciju i salvu psovki, neuobičajenu za njega.

– ATP pravila su uvek sranje. Uvek su sranje – besno je poručio Alkaraz.

