Slušaj vest

Karlos Alkaraz važi za tenisera koji retko dozvoljava emocijama da ga ponesu, ali je tokom četvrtfinala turnira u Dohi protiv Karena Hačanova pokazao potpuno drugačije lice.

U centru rasprave, pored mladog Španca, našla se i jedna od najuglednijih sudija na Turu, Marija Čičak. Sve je krenulo posle iscrpljujuće i duge razmene. Čičak je pokrenula sat za servis, nakratko ga zaustavila dok je Alkaraz slavio osvojen poen, ali ga je ponovo uključila u trenutku kada je Španac krenuo po peškir. Zbog nekoliko izgubljenih sekundi usledila je opomena zbog prekoračenja vremena.

Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26 Foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Alkaraz je smatrao da mu nije ostavljeno dovoljno prostora da dođe do daha posle naporne razmene, tvrdeći da je sat prerano aktiviran.

– Ne mogu da izmislim vreme – mirno mu je odgovorila Čičak, pokušavajući da spusti tenziju.

Ipak, to nije smirilo „Karlitosa“. Po odlasku na klupu kamere su zabeležile njegovu burnu reakciju i salvu psovki, neuobičajenu za njega.

– ATP pravila su uvek sranje. Uvek su sranje – besno je poručio Alkaraz.

Pogledajte:

Ne propustiteTenisŽENE SU ODLEPILE ZBOG OVOG SNIMKA ALKARAZA! Španac uradio ovo na terenu i devojke su pale kao pokošene! (VIDEO)
Karlos Alkaraz
TenisPOŠTENO SU SE NAMUČILI, ALI SU PROŠLI DALJE! Alkaraz i Siner u četvrtfinalu turnira u Dohi
Karlos Alkaraz
TenisARTUR PRUŽIO SJAJAN OTPOR KARLOSU, ALI TO NIJE BILO DOVOLJNO ZA SENZACIJU! Alkaraz se plasirao u osminu finala turnira u Dohi!
Novak Đoković, Australijan open, Karlos Alkaraz
TenisLUDILO MOZGA! Samo za dolazak Siner i Alkaraz dobijaju po 1.2 miliona dolara! Novak odbio basnoslovnu ponudu!
Karlos Alkaraz i Janik Siner

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport