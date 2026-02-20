Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović zaustavljen je u osmini finala turnira u Delrej Biču, pošto je sinoć poražen od Amerikanca Lernera Tijena rezultatom 6:4, 6:7(4:7), 7:6(7:5).

Kecmanović je propustio veliku priliku u finišu trećeg seta kada je pri rezultatu 5:4 servirao za meč, a potom je poražen u taj-brejku.

Turnir u Delrej Biču, iz serije 250, igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.

