KAKVA DRAMA: Kecamanović servirao za meč, pa pao posle dva taj-brejka
Srpski teniser Miomir Kecmanović zaustavljen je u osmini finala turnira u Delrej Biču, pošto je sinoć poražen od Amerikanca Lernera Tijena rezultatom 6:4, 6:7(4:7), 7:6(7:5).
Kecmanović je propustio veliku priliku u finišu trećeg seta kada je pri rezultatu 5:4 servirao za meč, a potom je poražen u taj-brejku.
Turnir u Delrej Biču, iz serije 250, igra se za nagradni fond od 700.045 dolara.
