Autor: Vuk Brajović

U momentima kada su posle velikog boja osvajačice Dohe - naša Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina – ostvarile važnu pobedu sa 2:1 u setovima u Dubaiju protiv para Kičenok-Kravčuk, osvrćemo se na iznenađenje sezone koje je priredila Hrvatica Antonija Ružić – eliminacijom prve nositeljke i osvajačice Australijan Opena Elene Ribakine.

Doduše, Kazahstanka je pri 1:0 u trećem setu predala meč, ali je činjenica da je Ružić uzela drugi set velikoj šampionki za svaku pohvalu. Uprkos visinskoj i fizičkoj prednosti dvostruke grend slem šampionke, Ružić nije pokazivala znake umora posle dva iscrpljujuća meča u tri seta prethodnih dana. Nakon izgubljenog prvog seta u kojem je već u prvom gemu napravila brejk, Ružić je hrabro uzvratila i dobila drugi set 6:4 - što je kod Ribakine i prelomilo da ne bi mogla da se igrački izdigne u njegovom daljem toku. Suparnica Ružićevoj u poslednjem meču dana će biti Ukrajinska veteranka Elena Svitolina, koja je u 3 seta bila bolja od još jedne bivše osvajačice – Belinde Benčić.

Njojs se u četvrtfinalu pridružila još jedno “čudo od deteta” – Filipinka Aleksandra Eala posle izvrsne pobede nad Soranom Kirsteom sa 7:5 6:4. Nakon što je prvih deset gemova prvog seta proteklo bez brejka, Eala je napravila ključni oduzimanje servisa za vođstvo 6:5, a potom i potvrdila set. U drugom setu dominacija Filipinke i buka sa tribina gotovo su delovale surovo prema Cirstei. Svaki viner Eale, svaka neiznuđena greška Rumunke i svaka pauza bili su ispraćeni zaglušujućim ovacijama, skandiranjima i mahanjem zastavama i transparentima – među kojima i jednim sa porukom: „Aleks, molim te udaj se za mog sina“.

„Ovakva podrška mi mnogo znači“, zahvalila se Eala. „Definitivno me motiviše u teškim trenucima i pojačava emocije kada pobedim, ali sam ipak ja ta koja na kraju mora da odradi stvari na terenu. Bili oni tu ili ne, ja ću se boriti do kraja i učiniti sve da pobedim”, ističe ona pred svoj prvi meč sa dvostrukom Grend Slem šampionkom Koko Gof.

Prava drama viđena je u pobedi četvrte igračice sveta nad Eliz Mertens, gde je Gof “visila” u taj-brejku drugog seta da bi se - uprkos 16 duplih grešaka i tri spašene meč-lopte protiv Belgijanke - sa 11-9 vratila iz ponora i zaokružila pobedu sa 6:3 u završnom setu. „Trudim se da budem pozitivna“, rekla je. „Kritična sam prema sebi. Čudan je osećaj – kao da sam na prethodnom turniru napravila korak napred, a danas korak nazad, ali sam ipak pobedila. Nije bilo lepo za gledanje, ali sam srećna. Lako sam mogla da izgubim.“

„Ne sećam se kada sam poslednji put spasila meč-lopte, verovatno sa 15 godina, tako da sam presrećna što sam prošla dalje – bio je ovo dug meč“, kaže sa olakšanjem Koko.

Ranije tokom dana, braniteljka titule Mira Andrejeva bila je među nizom vodećih igračica koje su se samouvereno plasirale u završnicu ovonedeljnog turnira, pobedivši na Centralnom terenu Rumunku Žaklin Kristijan sa 7:5, 6:3. „Znam da sam braniteljka titule i imam mnogo lepih uspomena iz Dubaija od prošle godine. Osećam veliku podršku publike i iskreno, motivacija mi je ovde veća nego na bilo kom drugom turniru. Uzbuđena sam zbog toga što branim uspehe iz prošle godine; daću sve od sebe pa ćemo videti kako će se završiti,” kaže Mira.

Druga nositeljka i šesta igračica sveta Amanda Anisimova je - nakon što je bila slobodna u prvom kolu i dobila meč bez borbe zbog povrede Barbore Krejčikove - savladala Indonežanku Dženis Tijen rezultatom 6:1, 6:3 za svega 70 minuta.

Na terenu broj 1, prošlogodišnja finalistkinja Klara Tauson nastavila je sa sigurnim partijama i ubedljivo savladala Magdalenu Linet 6:4, 6:2. Njena protivnica će biti četvrta nositeljka i finalistkinja US Opena iz 2024, Džesika Pegula, koja je u drugom meču na najnovijem terenu stadiona u Dubaiju bila bolja od sunarodnice srpskog porekla, 16. nositeljke Iva Jović. Posle izjednačenog prvog seta, iskusnija Pegula je podigla nivo igre i savladala Jovićevu sa 6:4, 6:2 za četvrtfinale protiv Dankinje.

Iako je na papiru ovo četvrtfinale izgledalo dosta neizvesno, s obzirom na to da obe teniserke u Dubaiju ove godine još nisu izgubile nijedan set – Amerikanka se izdigla u trećem setu i posle načinjenog ranog brejka i jedne propuštene meč lopte stigla do pobede sa 6:3 2:6 6:4.

Naredni meč na Centralnom terenu Ejvijejšn Centra (posle 13 časova po našem vremenu) igraju Andreeva i Anisimova, a prvi meč večernjeg termina rezervisan je za strastveni duel Gof – Eala.